आठ जणांवर तडीपारीची कारवाई

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिक पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील ( Within the limits of Nashik Police Commissionerate )परिमंडळ 1( Circle 1 ) मधील मुंबईनाका, म्हसरूळ व गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये कारवाई करून दोन सराईतांना दोन वर्षे तर 6 सराईतांना एक वर्ष नाशिक शहर व ग्रामीण जिल्हा हद्दीतून तडीपार करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त दीपक पांडे व उपायुक्त अमोल तांबे यांनी दिले.