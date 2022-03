नाशिक शहर युवक अध्यक्षपदी स्वप्नील पाटील

अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी (Rahul Gandhi, former president of the All India Congress Committee) यांच्या संकल्पनेतून युवक कॉंग्रेस अतंर्गत निवडणुक प्रक्रीया (Election Process under Youth Congress) सुरू झाली आहे. निवडणुकीचे हे चौथे वर्ष आहे. युवक कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२१ मध्ये आॅनलाईन मतदार (voter), निवडणुक प्रक्रीया (electoral process) सुरू झाली होती. तीन महिने सुरू असलेल्या या प्रक्रीयेचा सोमवारी (दि.७) निकाल घोषीत झाला.