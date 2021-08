सुरगाणा पॅटर्नची माहिती केंद्रीय आयुष मंत्रालयाला पाठवणार

नाशिक | प्रतिनिधी

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार ( Dr Bharati Pawar, Union MoS for Health and Family Welfare) यांंना नाशिकचे वैद्य विक्रांत जाधव (Vaidya Vikrant Jadhav) यांनी कोरोनावरील उपचाराचा सुरगाणा प्रकल्प (Covid treatment surgana pattern) सादर केला. तो प्रकल्प आयुष मंत्रलयात (Ministry of. Ayush) पाठविणार असल्याचे डॉ. पवार यानी यावेळी स्पष्ट केले. मे-जून महिन्यात आदिवासी बांधावांच्या आरोग्य प्रस्थापनेसाठी अभ्यास करून आयुर्वेद औषधांनी आरोग्य ,कॉविड रुग्णांना साठी विशेष आरोग्य प्रस्थापेनेसाठी प्रकल्प राबवण्यात आला...