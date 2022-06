कंधाणे सोसायटी सभापतीपदी सुरेश बिरारी

कंधाणे । वार्ताहर | Kandhane

बागलाण तालुक्यातील (baglan taluka) कंधाणे (kandhane) विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या (Various Executive Service Cooperative Societies) सभापतीपदी सुरेश रघुनाथ बिरारी (Suresh Raghunath Birari as the Speaker) तर उपसभापतीपदी तुळशीराम गायकवाड (Tulshiram Gaikwad as Deputy Speaker) यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.