विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन बाळगावाः डॉ.शिरूडे

कॅम्पातील महाराजा सयाजीराव गायकवाड महाविद्यालयात (Maharaja Sayajirao Gaikwad College) अर्थशास्त्र विभागाचे (Department of Economics) प्रा.डॉ. बी.एम. सोनवणे (Dr. B.M. Sonawane) यांनी लिहिलेल्या ‘डेव्हलप्मेंट प्लान्स ऑफ मॉडर्न इंडिया-पॉलिसिज् अ‍ॅण्ड प्रोग्रामस’ (Development Plans of Modern India-Policies and Programs) या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.