गुन्हेगारीमुक्त नाशिकसाठी दमदार पाऊल

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गुन्हेगारांसोबत ( criminals)फिरणार्‍यांच्या कुटुंबियांचे समुपदेशन करण्यासाठी व नवीन निरागस मुले गुन्हेगार बनण्याच्या प्रक्रियेतून वाचवण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्न करणार आहेत. पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे(Commissioner of Police Jayant Naikanavre)यांच्या संकल्पनेचा धागा पकडून माजी पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय अपरांती (Former Superintendent of Police Dr. Sanjay Aparanti) यांनी नाशिकच्या गुन्हेगारी जगताची व नागरी जीवनाची खडा न खडा माहिती असलेल्या आपल्या मित्रमंडळीतील चांगले 25 नागरिक एकत्र करून संकल्पनेला प्रतिसाद देण्याचे अभिवचन दिले.