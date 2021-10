न्यायालय इमारतीसाठी प्रयत्नशील

सटाणा येथील न्यायालयाच्या नवीन विस्तारित इमारतीचे बांधकाम (Construction of the building) होण्यासाठी येथील वकील संघाच्या (bar association) पदाधिकार्‍यांनी पालकमंत्री भुजबळ यांची भेट घेवून मागणीचे निवेदन दिले असता ना. भुजबळ यांनी वरिल आश्वासन दिले. सटाणा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या (civil and criminal courts) इमारतीचे सन 1883 मध्ये बांधकाम झाले आहे. सध्याच्या स्थितीत कामकाज करण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे.