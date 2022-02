मिशन नाशिक मनपा : रस्ता लोकार्पण कार्यक्रमात फोडला प्रचाराचा नारळ

नवीन नाशिक | प्रतिनिधी New Nashik

प्रभागांच्या पुनर्रचनेत माझ्या प्रभागाचा काही भाग नव्या प्रभागात समाविष्ट झाला असला तरी मी सर्व भागांचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे. (development is the main agenda of Shivsena) नवीन नाशिक परिसर (New Nashik area) हा शिवसेनेचा (Shivsena) बालेकिल्ला आहे.

2022 च्या निवडणुकीत या विभागात प्रभाग आणि सदस्य संख्या वाढली असल्याने आपल्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. प्रभाग 37 (Prabhag 37) सह महानगरातून शिवसेनेचे जास्तीतजास्त नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी शिवसैनिकांनी आतासपासूनच तयारी करावी असे आवाहन शिवसेना महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर (Shivsena leader sudhakar badgujar) यांनी केले....