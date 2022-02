दोंदेंच्या प्रयत्नातून डॉ.आंबेडकरांचा पुतळा : विरोधी पक्षनेते फडणवीस

यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारतीय घटनेची रचना (Structure of the Indian Constitution) करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतावर मोठे उपकार केले आहेत जे कधीही विसरले जाणार नाहीत. यावेळी व्यासपिठावर केंद्रिय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar), माजी मंत्री जयकुमार रावल (Jayakumar Rawal),