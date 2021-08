पाणीप्रश्नी विधीमंडळ समितीला साकडे

दिंडोरी । प्रतिनिधी Dindori

आदिवासी तालुक्यांना ( tribal talukas ) भेडसावणारा पाणी प्रश्न सोडवावा( The water problem should be solved ), अशी मागणी जलपरिषदेच्या मनिषा घांगळे यांनी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीकडे केली आहे. याबाबत समितीच्या सदस्यांना थांबवून मनिषा घांगळे यांनी आदिवासी भागाचा प्रश्न मांडला.