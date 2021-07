औद्योगिक वसाहतीसाठी उद्योग मंत्र्यांना साकडे

सटाणा । प्रतिनिधी Satana

बागलाण तालुक्यात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यासंदर्भात (Regarding creation of industrial estate in Baglan taluka ) मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक बोलवण्यात यावी, अशी मागणी उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे (Minister of State for Industry- Aditi Tatkare )यांच्याकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे ( Sunil More- Satana Town Council ) यांनी दिली.