नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे (farmers) उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ग्रामीण भागात मुलभूत व पायाभूत सुविधा (Basic and infrastructural facilities) पुरवण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत (Department of Soil and Water Conservation) जलसंधारण अधिकार्‍यांची पदे भरण्यात येणार आहेत.