वातावरण बदल कृती आराखडा विकसित करण्यास सुरुवात

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महानगरपालिकेने ( NMC ) राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली शहरासाठी वातावरण बदल कृती आराखडा (Climate Change Action Plan for the City) विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. 2050 पर्यंत नेट झीरो उत्सर्जन (Net Zero Emissions) साध्य करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राच्या व्यापक एकत्रित प्रयत्नांचा हा एक भाग असून राज्यातील 43 शहरे आणि नागरी क्लस्टरनी हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे नियोजित केले आहे.