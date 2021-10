गतिरोधक ठरतोय धोकादायक

नाशिक विमानतळ (nashik airport) सुरू करण्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांचे स्वप्न होते. ते स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी त्यांनी तसेच तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ (Former MP Sameer Bhujbal) यांच्या परिश्रमातून नाशिक विमानतळाची निर्मिती झाली. एका दिमाखदार सोहळ्यात विमानतळाचे उद्घाटन (Inauguration of the airport) झाले. अवघ्या जिल्ह्याने हा सोहळा आजही डोळ्यात साठवून ठेवलेला आहे.