कळसुबाई, हरिशचंद्रगड येथे आता 'विकेंड लॉकडाऊन'

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

कोरोनामुळे नाशिक वनवृत्तातील सहाही अभयारण्य (six sanctuary in the nashik forest dept) वर्षभरापासून बंद होते. कोरोनाचा (Covid 19) आलेख खाली आल्यानंतर नाशिक वन्यजिव विभागाकडून (Wildlife Dept) (दि. 7) जुन पासून अभयारण्यावर लादलेली बंदी हटविण्यात आली. दरम्यान, वन्यजिव विभागाने ( दि.1 जुलैपासून विकेंड लॉकडाऊन (Weekend Lock down) जाहिर केला असून नियमांचे उल्लघन केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. कोरोनासह विना परवानगी अभयारण्याक्षेत्रात प्रवेश करणार्‍या 40 पर्यट्कांवर 20 हजारांची द्ंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे....