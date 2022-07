सिन्नर । वार्ताहर | Sinnar

रोटरी क्लब ऑफ सिन्नरच्या (Rotary Club of Sinnar) अध्यक्ष व सचिव पदाचा (Chairman and Secretary posts) पदग्रहण सोहळा नुकताच मुसळगाव (musalgaon) येथील हॉटेल साईवेज येथे पार पडला. अध्यक्षपदी निशांत माहेश्वरी (Nishant Maheshwari as President) व सचिवपदी सुनील ढाणे (Sunil Dhane as Secretary) यांनी पदभार स्वीकारला.