दुकान निरीक्षक एसीबीच्या जाळ्यात

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

कामगार उपआयुक्त कार्यालय नाशिक Office of the Deputy Commissioner of Labor Nashik येथे लेबर लायसन्स नूतनीकरण Labor License Renewal करण्यासाठी 25,000/- रुपयांची लाच मागणाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे.