शिरवाड्याचे डाळिंब रशिया, बांग्लादेशला रवाना

करोना ( Corona ) काळातही शिरवाडे वणी ( Shirvade Vani )येथील पिता-पुत्रांनी द्राक्षांबरोबरच डाळिंब पिकाचे योग्य नियोजन ( Proper planning of pomegranate crop ) करून दर्जेदार उत्पादन घेतले. आपल्या 4 एकर डाळिंब बागेसाठी प्रति एकरी दीड लाख रु. खर्च करुन 4 एकर डाळिंब पिकातून 35 लाखांचे उत्पन्न घेत हे डाळिंब बांगलादेश, रशिया येथे निर्यात करून (By exporting pomegranates to Bangladesh, Russia ) रामराव डेरे व रवी, विशाल डेरे या पिता-पुत्रांनी शेतकर्‍यांपुढे वेगळा आदर्श ठेवला आहे. डेरे यांचे डाळिंब पाहण्यासाठी जिल्हाभरातील शेतकरी हजेरी लावत आहे.