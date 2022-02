जप्त वाहनांच्या लिलावास विरोध; शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कार्यकर्ते ताब्यात

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे जिल्हा बँकेने ओढून आणलेल्या वाहनांचे जाहीर लिलाव आजपासून होणार आहेत. (NDCC Started auction of seized tractor and other vehicles) आधीच शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे यातच मशागतीची साधने जप्त करण्यात आली असल्याने आणखीनच बळीराजाचे पाय खोलात गेले आहेत. त्यामुळे आजपासून सुरु झालेल्या लिलावांना शेतकरी संघर्ष संघटनेकडून विरोध करण्यात आला.... (Shetkari sangharsh sanghtna opposed for ndcc tractor auction)