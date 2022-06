महाराष्ट्र क्रिकेट संघात शेखची उत्कृष्ट कामगिरी

नाशिक (nashik) विरुद्ध परभणी (Parbhani) या अंतिम सामन्यात त्याने चार बळी घेऊन आपल्या संघाला विजेतेपद मिळवून दिले. तर जालना (jalna) विरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात 11 विकेटस् घेऊन त्याने मॅन ऑफ दि मॅचचा (Man of the Match) पुरस्कार मिळवला. सामान्य कुटुंबातील हुजैफ लतीफ शेख हा निफाडचा रहिवासी असून त्याचे वय 15 आहे. निफाड येथील वैनतेय विद्यालयात त्याचे 10 वीपर्यंत शिक्षण (education) झाले आहे. वयाच्या 10 व्या वर्षापासून त्याला क्रिकेटची आवड आहे. तो राईट हॅन्ड लेगस्पिनर (Right hand legspinner) असून नाशिक जिमखाना येथे तो सराव करतो.