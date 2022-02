आईच्या आठवणी सांगत सांगत नाशिकच्या तुरुंगात लिहिले गेले 'शामची आई'; वाचा सविस्तर

याच काळात त्यांनी बरेच लेखन केले. १७ जानेवारी १९३२ ते ऑक्टोबर १९३३ हे एकवीस महिने गुरुजी नाशिकच्या तुरुंगात होते. (Jail in nashik) तिथेच त्यांनी दररोज रात्री त्यांच्या सहकाऱ्यांना आईच्या आठवणी (Mother's memories share with his friends) सांगण्यास सुरुवात केली होती. सहकाऱ्यांच्या आग्रहाखातर या आठवणी त्यांनी लिहून काढल्या.