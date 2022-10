किसान रेल्वेद्वारे शेतमाल पाठवा : जगताप

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी (farmers) बांधव व व्यापारी वर्गास त्यांचा शेतीमाल कमी वेळेत परराज्यात पाठविण्यासाठी किसान रेल्वे (Kisan Railway) गाडी काही दिवसांपुर्वी रेल्वे मंत्रालयाकडून (Ministry of Railways) बंद करण्यात आली होती. परंतु परीसरातील शेतकरी व व्यापारी बांधवांची परराज्यात शेतमाल पाठविण्यासाठी होत असलेली गैरसोय विचारात घेऊन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांना निवेदन (memorandum) देण्यात आले होते.