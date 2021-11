मराठीतील विज्ञान साहित्यावर आज परीसंवाद

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिकमध्ये होत असलेल्या 94 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलननिमित्ताने 94th All India Marathi Literary Convention लायन्स क्लब ऑफ नाशिक Lions Club of Nashik कॉर्पोरेट, सीओईपी माजी विद्यार्थी संघटना आणि 94 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजन समिती यांच्या वतीने विज्ञान साहित्यावर Seminar on science literature एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे.