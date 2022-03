बचतगटांनी उद्योग उभारावे: चोपडेकर

महिलांचे सक्षमीकरण आणि सबलीकरण (Empowerment and empowerment of women) होण्यासाठी मेळाव्यांची गरज आहे. महिलांनी चूल आणि मुल यापुरते मर्यादित न राहता वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली पाहिजे असे ते म्हणाले. विजय माळी यांनी बालक, महिला व समाजामध्ये अन्याय (Injustice in children, women and society), अत्याचार होत असेल तर आपण कसा, कोठे संपर्क साधावा या विषयी माहिती दिली.