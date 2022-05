महिलांसाठी स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक महानगरपालिकेच्या ( NMC ) महिला व बालकल्याण विभागाकडून ( Department of Women and Child Welfare )महिला व मुलींसाठी महिला कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे (Skill development training for Womens )आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत नाशिक महापालिकेतर्फे महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण उपयोगी पडणार आहे. एकूण 2200 महिलांना प्रशिक्षण मिळणार असून त्याच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.