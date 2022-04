विद्यार्थीनींना स्वसंरक्षणाचे धडे

येथील सरस्वती विद्यालयातील विद्यार्थीनींना (students) सध्याच्या या आधुनिक युगात, धावपळीच्या जीवनात महिला व मुलींवर होणारे अत्याचार (Violence against women and girls) रोखण्यासाठी मुलींना स्व-संरक्षणाचे धडे (Lessons in self-defense) दिले जात आहे. यासाठी मुलींना स्व-संरक्षणाचे सोपे व निर्भीडपणे करता येणारे विविध डावपेच प्रशिक्षक विलास गायकवाड शिकवत आहेत.