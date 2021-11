प्राचार्य डॉ.व्ही.बी.गायकवाड यांची निवड

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या MVP के.टी.एच.एम. महाविद्यालयाचे प्राचार्य Principal of KTHM College आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य , माजी अधिष्ठाता प्राचार्य डॉ. व्ही .बी .गायकवाड यांची पुणे येथील समारंभात महाराष्ट्र विज्ञान अकादमीची सन्माननीय फेलो Honorary Fellow of Maharashtra Academy of Sciences म्हणून निवड करण्यात आली.