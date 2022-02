विविध गुन्ह्यांमधील हजारो रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 21 डिसेंबर रोजी संशयित अभिषेक विश्वकर्मा याने एका व्यक्तीच्या घरात पोलिसात तक्रार दिल्याच्या रागातून संशयित करण कडुसकर, मयूर ढगे, संदीप उर्फ अजय पवार,गणेश राजगिरे, योगेश वडनेरे यांनी शिवीगाळ करत घराच्या सामानाचे नुकसान केले होते व घरातील 47 हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेल्याप्रकरणी ( case of theft of gold and silver jewelery ) अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी वपोनी भगीरथ देशमुख, पोलीस निरीक्षक श्रीकांत निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत असताना उपनिरीक्षक संदीप पवार यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार अमलदार पवन परदेशी, श्रीकांत सूर्यवंशी, दिनेश नेहे आदींच्या पथकाने सदर संशयितांना सापळा रचत अटक करून त्यांचेकडून 47 हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने हस्तगत करण्यात आले.