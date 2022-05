मध्यवर्ती गुन्हे शाखेकडून अपहृत अल्पवयीन मुलीचा शोध

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

इंदिरा नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून अपहरण झालेल्या मुलीला मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पथकाने औरंगाबाद येथून ताब्यात घेऊन इंदिरा नगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार इंदिरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत (Within the limits of Indiranagar Police Station)एक अल्पवयीन मुलगी हरवल्याची तक्रार (Complaint of missing minor girl )दाखल करण्यात आली होती.