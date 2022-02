शाळा संस्कारांचे विद्यापीठ : वाडेकर

तालुक्यातील बारागाव पिंप्री (Baragaon Pimpri) येथील न्यू इंग्लिश स्कूल अँंड ज्युनियर कॉलेजमध्ये (New English School and Junior College) 1987-88 सालच्या माजी विद्यार्थ्यांचा (former students) मेळावा नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. प्रमुख अतिथी (Chief guest) म्हणून माजी प्राचार्य वाडेकर बोलत होते. सुनिल राजगुरू अध्यक्षस्थानी होते. संस्कार एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे संक्रमित झाले पाहिजेत. त्यातून सुजाण नागरिक घडले पाहिजेत.