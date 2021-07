प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या कामास मंजुरी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार तथा केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar ) यांच्या प्रयत्नातून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने (Prime Minister Gramsadak Yojana )अंतर्गत पेठ, दिंडोरी, येवला, चांदवड, मालेगाव, निफाड व कळवण या तालुक्यांसाठी 7319.92 लक्ष इतक्या किमतीच्या 116.53 कि.मी. लांबीच्या 16 कामांना मंजुरी मिळाली आहे.