महसूल सेवकांचा संप सुरूच

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

बेमुदत संपावर असलेल्या महसूल सेवकांच्या शिष्टमंडळाची ( delegation of revenue servants ) अपर मुख्य सचिवांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यभरातून महसूल कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कोणतीही मागणी पूर्ण न झाल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली असून हा संप सुरूच राहणार (The strike will continue )असल्याचे महसूल कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने कळवले आहे.