ग्रामीण भाग लवकरच निर्बंधमुक्त : भुजबळ

आता नुकतीच चीन (china) मध्ये करोनाची (corona) लाट वाढली आहे. त्यामुळे आपण देखील काळजी घेण्याची आवश्यकता असून करोनाच्या नियमांचे पालन करावे असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री (Minister of State for Food, Civil Supplies and Consumer Protection) तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Nashik District Guardian Minister Chhagan Bhujbal) यांनी नागरिकांना केले आहे. विंचूर येथे विंचूर मल्टिस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल (Vinchur Multispecialist Hospital) आणि ट्रामा केअर सेंटरचा (Trauma Care Center) शुभारंभ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते पार पडला.