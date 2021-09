मनपाच्या मूर्ती संकलन केंद्रांस प्रतिसाद

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

पर्यावरण पुरक गणेशोत्सव Ganesh Festival साजरा करण्यासाठी नाशिक महानगर पालिकेने NMC विशेष नियोजन केले जात आहे. श्री गणेश विसर्जनामुळे होणारे नदीचे तसेच पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी To prevent damage to the environment मनपातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहे.