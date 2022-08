व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संकल्प करा : डॉ. कापडणीस

त्यामुळे शालेय जीवनापासूनच अशा व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संकल्प (Resolve to stay away from addictions) विद्यार्थ्यांनी केला पाहिजे, असे आवाहन डॉ. कापडणीस यांनी शेवटी बोलतांना केले. संस्था सहसचिव गौतम शाह यांनी व्यसनमुक्तीसाठी प्रजापिता ब्रम्हकुमारीतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी प्रजापिता ब्रम्हकुमारी विश्व विद्यालयातर्फे व्यसनमुक्ती विषयावर मनोरंजनातून प्रबोधन करणारी नाटिका सादर केली गेली.