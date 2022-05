अंगणवाडी सेविकांना शासन कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या; सीटू भवनातील मेळाव्यात एकमुखी मागणी

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा सिटू भवन येथे मेळावा घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सिद्धचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम ठोंबरे होते. यावेळी अखिल भारतीय सीटूचे उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र सिटूचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड (Vice President of All India CITU and President of Maharashtra CITU Dr. D. L. Karad) यांनी मार्गदर्शन केले.