'या' तारखेला रासाका गाळप हंगामाचा शुभारंभ

या गळीत हंगामाचा शुभारंभ राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Former Deputy Chief Minister and Leader of Opposition in Legislative Assembly Ajit Pawar) यांचे हस्ते होणार असून या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ (Former Guardian Minister Chhagan Bhujbal) तर प्रमुख अतिथी म्हणून पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse), माजीमंत्री धनंजय मुंडे (Former Minister Dhananjay Munde), विधानसभेचेे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narahari Jirwal, Vice President of Legislative Assembly) उपस्थित आहेत.