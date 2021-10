न्यायहक्कासाठी कुटुंबाचे उपोषण

सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar

तालुक्यातील धोंडबार येथील Sinnar - Dhondbar एका शाळेच्या शिक्षकाचा करोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर Death of Teacher due to corona त्यांचे थकित वेतन मिळण्यासाठी व विविध मागण्यांसाठी कुटुंबीयांकडून शाळेसमोर आमरण उपोषण hunger strike for justice infront of school सुरु केले आहे.