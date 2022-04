रेल्वे प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

रेल्वे गाड्यांमध्ये ( Railway )प्रवाशांच्या मदतीसाठी लावलेल्या साखळीचा अनावश्यक व गैरवापर (Unnecessary and misuse of the chain pulling )करणार्‍यांविरुद्ध मध्य रेल्वेने कठोर पाऊल उचलले आहे. 1 ते 20 एप्रिल 2022 या कालावधीत रेल्वे डब्यांतील साखळी अनावश्यक ओढून गाडी थांबवण्याची 157 प्रकरणे घडली. त्यातील 108 प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. संबंधित प्रवाशांकडून 47,200 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.