पुनद योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात - नगराध्यक्ष सुनील मोरे

सटाणा । प्रतिनिधी Satana

शहराला संजीवनी ठरणार्‍या सुमारे 51 कोटी रुपये खर्चाची पुनद पाणीपुरवठा योजना Punad Water supply scheme अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 14 नोव्हेंबर रोजी माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री खा.डॉ. सुभाष भामरे Former Union Minister of State for Defense Subhash Bhamre यांच्या हस्ते पुनद पाणीपुरवठा योजनेचे जलपूजन होणार असून देवमामलेदार यशवंतराव महाराज मंदिरात जलपूजन सोहळा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी दिली.