पोलीस अधिकारी डॉ रवींद्र सिंगल यांच्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai



वैधमापन शास्त्र नियंत्रक डॉ. रवींद्र सिंगल (Controller of Validation Ravindra Single) यांच्या सायकल शर्यतीवरील अनुभवांचे संकलन (Compilation of experiences on bicycle racing) असलेल्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन (Publication of the book) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या हस्ते सोमवारी वर्षा येथे करण्यात आले.



डॉ.सिंगल यांनी २०१७ मध्ये पुणे ते गोवा डेक्कन क्लिफ हँगर (Pune to Goa Deccan Cliff Hanger) या ६४३ किलोमीटरच्या सायकलींगच्या शर्यतीमध्ये (Cycling race) भाग घेतला होता. सदरची शर्यत ही अतिशय खडतर होती तसेच विशिष्ट कालमर्यादेत ती पूर्ण करणे अतिशय आवश्यक होते. त्यासाठी मानसिक आणि शारिरीक तंदुरुस्ती (Mental and physical fitness) सुदृढ तसेच सराव क्रमप्राप्त होते. याकरिता डॉ. सिंगल यांनी ६ महिने प्रशिक्षण घेतले.



त्यांनी ४ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी प्रत्यक्षात सदर शर्यतीत भाग घेतला. त्यांच्याबरोबर इतर काही प्रतिस्पर्धी होते, परंतु मानसिक आणि शारिरीक थकव्यामुळे काही सदरील शर्यत मध्येच सोडून दिली. तथापि, डॉ सिंगल यांनी मानसिक तयारी असल्याने ही शर्यत वयाच्या पन्नाशीतही त्यांनी पूर्ण केली



सदरील शर्यतीचा ६४३ किलोमीटरचा सायकलवरील खडतर प्रवास करताना शारिरीक आणि मानसिक क्षमतांचा पूर्ण कस लागला. तो प्रवास तरुणांचे मनोधैर्य आणि मनोबल (Patience and morale) उंचावण्याकरीता नक्कीच प्रेरणादायी ठरावा म्हणून डॉ. सिंगल यांनी हे पुस्तक लिहिले. डॉ. वैशाली बालाजीवाले या पुस्तकाच्या सह लेखिका आहेत. पुस्तक प्रकाशन प्रसंगी कामगार प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल देखील उपस्थित होत्या.