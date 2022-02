तरुणांनी उभारले सार्वजनिक वाचनालय

Public library set up by the youths

सुरगाणा तालुक्यातील (Surgana Taluka ) ठाणगाव ( Thangaon ) येथे शिवजयंतीनिमीत्ताने जलपरिषदेच्या संकल्पनेतून दिलीप महाले, जयप्रकाश महाले, माणिक गवळी, सचिन महाले, किरण महाले, योगेश महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणगावातील तरूण युवक एकत्र येत सार्वजनिक वाचनालयाचे ( public library )उद्घाटन शिक्षण विस्तार अधिकारी बाबुराव महाले, बार्‍हे पोलिस ठाणे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनिल वाघ, मुख्याध्यापक पांडुरंग वाघमारे, विवेक निकम यांच्या हस्ते करण्यात आले.