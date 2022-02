सुरळीत वीजपुरवठा करा, अन्यथा आंदोलन

निफाड । प्रतिनिधी Niphad

शेतकर्‍यांकडील थकित वीजबिले electricity bills वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई Action to cut off power supply to agricultural pumps सुरू केल्याने स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनने 1 फेब्रुवारीपासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र सरकार आणि वीज वितरण कंपनी शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम तत्काळ थांबवली नाही तर शुक्रवार (दि.4) पासून तीव्र आंदोलन Agitation छेडण्याचा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.