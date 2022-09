मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आरोग्य सेवा पुरवा: डॉ. पवार

गरजवंत आरोग्यसेवेपासून वंचित राहणार नाही यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी (Primary Health Centers) मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दर्जेदार सुविधांचा लाभ उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar) यांनी येथे बोलतांना केले. निमगाव (nimgaon) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व कर्मचारी निवासस्थानांचे लोकार्पण केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.