कोविड विंगमध्ये बालरोग अतिदक्षता विभागाचा प्रस्ताव

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

करोना Corona विषाणूच्या तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर Possible third wave of corona नाशिकच्या हॉस्पिटलमधील कोविड विंग मध्ये 42 खाटांचा अद्ययावत बालरोग अतिदक्षता विभाग Pediatric Intensive Care Unit उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात District Surgeon Dr. Ashok Thorat यांनी दिली आहे.