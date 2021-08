रस्ते,वीज,पाणीप्रश्नांना प्राधान्य देणार

निफाड । प्रतिनिधी Niphad

तुमच्या मुलीवर, बहिणीवर तुम्ही जो विश्वास टाकला तो मी सार्थ ठरवणार असून तुमच्या आशीर्वादाने नाशिक जिल्ह्याला हा मंत्रीपदाचा बहुमान मिळाला आहे. ही जन आशीर्वाद अन् जल आशिर्वाद अशी यात्रा चालू असून गावा-गावात करोना लस पोहचली पाहिजे याकडे विशेष लक्ष देणार आहे. हे शेतकर्‍यांचे सरकार असून द्राक्षे, कांदा निर्यातीला (Exports of grapes, onions ) सबसिडीरुपी मदत दिली जात असून रस्ते, वीज, पाणी आदी मूलभूत प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य (Priority to roads, electricity, water issues ) देत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार ( Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar )यांनी केले आहे.