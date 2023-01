मागोवा : जुलै अपवाद; गॅसकीट, शॉर्टसर्किटमुळे घटनेत वाढ

नाशिक | अशोक निसाळ Nashik

2022 या वर्षाला निरोप देताना हे वर्ष धावत्या वाहनांना आगीच्या दुर्घटनांच्या अर्धशतकाचे वर्ष ठरले. वाहनांमधील विविध दोषामुळे (Due to various defects in vehicles )घटना घडत असल्याची माहिती समोर यात समोर आली. शिवाय जळीत वाहनांमध्ये बॅटरी, सीएनजी, एलपीजी गॅस किट समस्यांमुळे घटना घडल्याचे समोर आले आहे. अपघातामुळेदेखील वाहन जळण्याच्या घटना घडत आहे. वर्षभरात मुंबई- आग्रा रोड, मुंबई नाका, द्वारका चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, औरंगाबाद रोड, दिंडोरी अशा विविध ठिकाणी धावत्या 51 वाहनांनी पेट घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत.