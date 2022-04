गुड फ्रायडे निमित्त आज प्रार्थना

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

आज (दि.15) गुड फ्रायडे ( Good Friday ) जिल्ह्यात साजरा होणार आहे. या निमित्त शहरातील सर्व चर्चमध्ये प्रार्थना केली जाणार आहे (Prayers will be said in the church ). गुड फ्रायडेला होली फ्रायडे आणि ब्लॅक फ्रायडे म्हणूनही ओळखले जाते. ईस्टर आधीच्या शुक्रवारी हा पाळला जातो.