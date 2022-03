चुकीच्या धोरणामुळे वीजप्रश्न गंभीर - ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

पिंपळगाव बसवंत । वार्ताहर Pimpalgaon Basvant

ऊर्जा खाते घेतांना मी 17 वेळेस विचार केला. राज्याचा वीजप्रश्न गंभीर असल्याने जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार याची कल्पना होती. सध्या राज्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार चुकीचे धोरण अवलंबवित असल्याने विजेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे (The problem of electricity became serious ).