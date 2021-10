शहीद श्रीकांत बोडके यांच्या कुटुंबियांना मंजूर क्षेत्राचा ताबा

सिन्नर । वार्ताहर Sinnar

मोह Moh- Sinnar येथील शहीद श्रीकांत बोडके Martyr Shrikant Bodke यांच्या कुटुंबियांना शासकीय कोट्यातून गावात पाच एकर क्षेत्र Five acres of land in the village from the government quota मंजूर झाले असून मंगळवारी (दि.26) तहसीलदार राहुल कोताडे यांच्या हस्ते वीरमाता किसनाबाई बोडके Veermata Kisnabai Bodke यांच्याकडे या क्षेत्राचा ताबा देण्यात आला.